Rotenturm: Mega-Lager für Edelhölzer

Burgenlands Wälder liefern neben Bau- und Brennholz auch Edelholz. Eines der größten und modernsten Edelholzlager Österreichs befindet sich in Rotenturm (Bezirk Oberwart). Aufgrund der großen Nachfrage wird dieses erweitert.

Das Edelholzlager in Rotenturm besteht aus klimatisierten Hallen mit einer Gesamtfläche von 5.000 Quadratmetern. Darin lagern die verschiedensten Hölzer - von Ahorn bis Zirbe. Eigentümer ist die Familie Fischer.

ORF

Härte, Alter und hohe Qualität

Junior-Chef Bernhard Fischer erzählte: „Wir verarbeiten am Standort in Rotenturm bis zu 20 Holzarten. In erster Linie sind wir sehr stark in der Eiche. Die zweitstärkste Holzart ist die Nuss, aber es geht auch über die Akazie. Die Holze werden für den hochwertigen Wohnbau und Fußboden verwendet. Jachten werden teilweise damit ausgestattet.“ Einzigartig machen die Hölzer die Härte, das Alter und die hohe Qualität. Eine Eiche ist beim Fällen bis zu 200 Jahre alt. Die Bäume sind beim Schlägern mindestens 100 Jahre alt, so Fischer.

ORF

Regionale Hölzer zum fünffachen Preis

Das Holz stammt Großteils aus der Region, aus einem Umkreis von rund 100 Kilometern - mit Ausnahme der Zirbe. Im Vergleich zur Fichte kosten diese Edelhölzer das Drei- bis Fünffache. Relativ aufwendig ist auch die Lagerung des Holzes, sagte Fischer: „Da wird jede Holzart eigens behandelt. Die Eiche braucht mehr Schatten, die Buche braucht mehr Licht. Bis zu drei Jahre wird das an der Luft vorgetrocknet. Dann kommt es in die Trockenkammern und es wird technisch runtergetrocknet auf so neun Prozent - also auf die Verarbeitungsfeuchte. Dann kommt das Holz in die klimatisierten Hallen, wo die Feuchtigkeit konstant gehalten wird, damit es nichts mehr an Wasser aufnimmt oder abgibt.“

ORF

Erweiterung um 4.000 Quadratmeter geplant

Rund 10.000 Festmeter Wertholz werden im Sägewerk Rotenturm jährlich geschnitten. Für die Bearbeitung der Edelhölzer wurde kürzlich ein Roboter angeschafft. Verkauft wird es international: "Unsere Abnehmer sind in erster Linie der Großhandel, die Industrie und die Tischlereien. Da verkaufen wir in Österreich und in Europa bis nach Schweden hinauf - Schweden, Schweiz, Liechtenstein. Die Nachfrage ist derzeit groß und deshalb soll 2018 das Lager um eine 4.000 Quadratmeter große klimatisierte Halle erweitert werden.