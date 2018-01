Ausschreibung von KRAGES-Geschäftsführung

Landesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) - neuerdings zuständig für die KRAGES - hat entschieden, dass die Geschäftsführung wieder ausgeschrieben wird. Der Fokus liegt auf einem Wirtschafts- und Finanzexperten.

Die KRAGES ist bereits seit April vorigen Jahres in den Schlagzeilen. Damals wurde Geschäftsführer Rene Schnedl fristlos entlassen. Seither sind die Gerichte mit dem Fall beschäftigt - mehr dazu in KRAGES: Freispruch für Ex-Chefjuristen. Im Herbst wurde die Geschäftsführung neu ausgeschrieben, doch der Erstgereihte unter den 30 Bewerbern hat - wie der ORF Burgenland berichtete - überraschend zurückgezogen - mehr dazu in Timmerer nun doch nicht Chef der KRAGES.

Gesundheitssystem im Umbruch

Jetzt hat Landesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ)entschieden, dass die Geschäftsführung wieder ausgeschrieben wird. Der Fokus liegt auf einem Wirtschafts- und Finanzexperten, weil das Gesundheitssystem im Umbruch sei, sagt Doskozil: „Daher werden wir mit Ende Jänner, Anfang Feber hier neu ausschreiben und den Fokus bei dieser Neuausschreibung darauf legen, dass wir einen Geschäftsführer suchen, der wirtschaftliche Kompetenzen hat, der finanzrechtliche Kompetenzen hat. Weil ich glaube und ich bin davon überzeugt, das wird die Herausforderung der Zukunft sein, dass wir das Gesundheitssystem wirtschaftlich und finanziell absichern.“