Tschürtz will „Sicherheitspartner“ ausweiten

Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) will, dass das Projekt „Sicherheitspartner“ weiter ausgebaut wird. Geht es nach seinen Vorstellungen sollen bis zum Sommer Sicherheitspartner in allen Bezirken des Burgenlandes im Einsatz sein.

Nach einem Besuch bei Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) präsentierte Tschürtz Donnerstagvormittag seinen Plan, um das Projekt „Sicherheitspartner“ weiterzuführen und sogar auszubauen. Das Projekt läuft derzeit in neun Gemeinden, die Finanzierung ist bis Oktober durch das Land gesichert - mehr dazu in „Sicherheitspartner“: Neue Finanzierung gesucht. Jetzt will Tschürtz das Projekt auf alle Bezirke ausweiten. „Die Sicherheitspartner werden höchstwahrscheinlich oder ganz sicher sogar jetzt doch über das Projekt 20.000 gesichert werden“, sagte Tschürtz.

ORF

Denn die „Aktion 20.000“ müsse zwar evaluiert werden, könne aber vorerst noch zum Ausbau und Ausweitung der Sicherheitspartner herangezogen werden, meinte Tschürtz. „Es hat ja keinen Sinn ein Projekt zu machen, das dann zu Ende ist und alle diejenigen, die dann einen Job haben, sind dann wieder weg. Was soll das für einen Sinn haben“, so Tschürtz.

Sollte sich herausstellen, dass das Sicherheitspartner-Projekt doch nicht weiter über die „Aktion 20.000“ finanziert werden kann, ist Tschürtz optimistisch, dass auch Bund und Gemeinden künftig das Projekt mitfinanzieren könnten - hier gebe es aber noch keine konkreten Zusagen, so Tschürtz.