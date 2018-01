Burgenland präsentiert sich auf Ferienmesse

In Wien findet von heute bis Sonntag die Ferienmesse statt. Das Burgenland ist dabei wieder stark vertreten, denn die Messe wird für das Land immer bedeutender.

Das Burgenland ist Stammgast auf der Ferienmesse in Wien. Vier Tage lang informiert der Burgenland Tourismus auf einer Fläche von 500 Quadratmetern über touristische Angebote und das aus gutem Grund, so Geschäftsführer Hannes Anton auf der Messe. „Der Wiener Markt ist unserer Hauptmarkt. Wir haben fast 700.000 Nächtigungen der drei Millionen Nächtigungen aus Wien und dementsprechend wichtig ist dieser Auftritt hier. Wir brauchen einfach diese Größe, weil wie so viele Aussteller haben, die sich gern hier präsentieren“, so Anton.

ORF

Viele Partner mit dabei

15 Touristik-Partner und 15 Partner aus dem Kulinarik-Bereich sind beim Burgenlandstand in der Halle B vertreten. Kulinarik sei auch das große Stichwort, sagte Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ). „Es ist sehr gut kombinierbar mit unseren anderen Angeboten - wenn man an Naturerlebnis denkt, wenn man an Kulturerlebnis denkt und es ist saisonunabhängig“, so Petschnig.

ORF

Die Ferienmesse ei traditionell auch der Auftakt für das neue Tourismusjahr, so Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) Donnerstagvormittag auf der Ferienmesse. „Das Burgenland hat viel zu bieten, von Nord bis Süd - das entsprechend in höchster Qualität zu präsentieren, das wird die Herausforderung sein“, so Niessl.