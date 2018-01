Kulturjahr 2018: Klassik, Theater und Rock

Das burgenländische Kulturjahr 2018 wird wieder vielfältig: Klassik, Rock, Pop, Theater, Oper und Operette stehen wieder auf dem Programm.

Bereits am 27. Jänner startet die Konzertreihe „Classic Esterhazy“ auf Schloss Esterhazy und zwar mit Joseph Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“. Das Liszt-Festival in Raiding beginnt am 16. März und feiert heuer gleich zwei Jubiläen: Zehn Jahre Intendanz Eduard und Johannes Kutrowatz und 50 Jahre Liszt-Verein Raiding.

Der burgenländische Kultursommer geht am 28. Juni mit Theater auf Burg Güssing los. Gezeigt wird die Komödie „Weekend im Paradies“. Am 3. Juli feiern die Schlossspiele Kobersdorf mit „Arsen und Spitzenhäubchen“ Premiere. Zwei Tage später, am 5. Juli, eröffnet der Theatersommer Parndorf mit Goldonis „Diener zweier Herren“. Zeitgleich beginnt das Kammermusikfest Lockenhaus.

ORF

Pop im Steinbruch

Die Seefestspiele Mörbisch setzen heuer auf „Gräfin Mariza“ - erstmals unter der Leitung von Peter Edelmann, Premiere ist am 12. Juli. Ab 18. Juli zeigen die Burgspiele Güssing „Die lustigen Weiber von Windsor“ von Shakespeare. jOPERA spielt ab 2. August auf Schloss Tabor „Der Babier von Sevilla“.

Oper im Steinbruch St. Margarethen gibt es heuer nicht, stattdessen spielen dort am 27. Juni Sting und am 24. Juli Jack Johnson. Am 29.Juni finde im Schlosspark Eisenstadt die „Nova Jazz & Blues Night“ statt, einen Tag darauf, am 30. Juni, die „Lovely Days“.

ORF/Miriam Machtinger

Rock in Nickelsdorf

Härtere Klänge gibt es beim „Nova Rock“ von 14. bis 17. Juni in Nickelsdorf - mit dabei die Toten Hosen, Iron Maiden und Billy Idol. Klassisch geht es von 23. August bis 2. September weiter mit dem 30. Haydnfestival. Das Motto heuer: „Haydn & London“. Und das Festival „Herbstgold“ auf Schloss Esterhazy bringt von 5. bis 16. September wieder Klassik, Jazz sowie Balkan- und Roma-Musik.