Wegen Raubes gesuchter Mann gefasst

Ein wegen mehrerer Eigentumsdelikte in Wien gesuchter Mann ist am Donnerstag bei einer Schwerpunktation der Polizei am Grenzübergang Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) festgenommen worden.

Dem 43-Jährigen werden unter anderem schwerer Raub und schwere Sachbeschädigung vorgeworfen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Der Österreicher mit Wohnsitz in den USA, war mit dem Auto über die Nordostautobahn (A6) aus der Slowakei ins Burgenland eingereist.

Eine Überprüfung des Wagenlenkers ergab, dass mittels Haftbefehl nach ihm gefahndet wurde. Die Schwerpunktaktion war zur Verhinderung der illegalen Migration sowie zur Unterbindung der Schlepperei durchgeführt worden. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.