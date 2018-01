Neuer Nächtigungsrekord erwartet

2017 ist für den Burgenland Tourismus wieder ein erfolgreiches Jahr gewesen Der Rekordwert von 3,1 Millionen Nächtigungen im Jahr 2016 dürfte neuerlich übertroffen worden sein: Prognostiziert wird ein Plus von 0,4 Prozent.

Noch wichtiger als die Zahl der Nächtigungen sei aber die Wertschöpfung, sagte Klaus Hofmann, der Vizepräsident der Österreichischen Hotelier-Vereinigung. Es zähle Klasse statt Masse und es gehe darum, mehr Wertschöpfung zu schaffen. Nächtigungssteigerungen könnten nur einerseits durch neue Betriebe und ein andererseits durch ein Upgrade der Privatzimmer-Vermieter kommen - dort gebe es noch die Potenziale auf Nächtigungssteigerungen.

Fernziele werden heuer wieder stärkere Konkurrenz

Im Vorjahr habe der heimische Tourismus von massiven Einbußen in Ländern wie Türkei und Ägypten profitiert, das werde 2018 sicher nicht mehr so locker laufen, so Hofmann. Man müsse damit rechnen, dass die Fernziele wieder anziehen würden. Da müsse man dranbleiben, weiter in Qualität investieren, perfekte Dienstleistungen bringen und die Gäste weiter davon überzeugen, dass das Gute so nahe liege.