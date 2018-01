Beschäftigtenrekord im Burgenland

Das Jahr 2017 brachte dem Burgenland einen Beschäftigtenrekord. Gleichzeitig ist die Zahl der Arbeitslosen rückläufig und auch das Stellenangebot ist wegen des Wirtschaftswachstums gestiegen. Auch im Dezember ging die Arbeitslosigkeit weiter zurück.

Durchschnittlich 102.740 Menschen waren im Burgenland 2017 unselbstständig beschäftigt. Das ist ein neuer Rekord. Die Zahl der Beschäftigungslosen ist im Vorjahr gegenüber 2016 um 5,7 Prozentpunkte gesunken: Konkret waren es 11.506.

Dezember: Deutlich weniger Beschäftigungslose

Aufgrund der guten Konjunkturlage sei im Burgenland im Vormonat ein neuer Dezemberrekord mit 99.000 Beschäftigten erzielt worden, so die Geschäftsführerin des Arbeitsmarktservice Burgenland, Helene Sengstbratl. 13.318 Menschen waren im Dezember im Burgenland ohne Beschäftigung - um 1.170 weniger als noch im Dezember 2016. Das entspricht einem Rückgang von 8,1 Prozent. Nur die Bundesländer Steiermark und Tirol verzeichnen einen noch stärkeren Rückgang der Beschäftigungslosen.

Auffallend rückläufig war im Burgenland die Arbeitslosigkeit in den Bereichen Büro, Bau, Metall-Elektro und Fremdenverkehr, so Sengstbratl. Erfreulich ist auch, dass die Jugendarbeitslosigkeit zurückgegangenen ist und auch mehr Langzeitarbeitslose vermittelt werden konnten. Im Vorjahr stieg auch die Zahl der Stellenangebote. Besonders gefragt waren Mitarbeiter in den Bereichen Metall-Elektro, im Fremdenverkehr und im Handel.