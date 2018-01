Silvester: Ruhige Nacht für Einsatzkräfte

Silvester wurde vielerorts ausgelassen gefeiert. Trotzdem blieb es für die Einsatzkräfte eine relativ ruhige Nacht. Zwei Heckenbrände und zwei Verkehrsunfälle blieben ohne Verletzte.

Noch am Silvesterabend musste die Feuerwehr Wolfau (Bezirk Oberwart) ausrücken. Dort waren Thujen in Brand geraten. Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Neudörfl (Bezirk Mattersburg) zu einem Brand gerufen. Eine Hecke stand in Flammen. Bei beiden Einsätzen wurde niemand verletzt.

Zwei Autos aus Gräben gezogen

Gegen zwei Uhr früh rutschte in Loipersbach Richtung Grafenschachen (Bezirk Oberwart) ein Auto in den Straßengraben. Die Feuerwehr rückte aus und zog das Auto aus dem Graben.

Auch im Bezirk Neusiedl am See mussten die Feuerwehrmitglieder ein Auto aus dem Graben ziehen. Beim Kreisverkehr auf der B50 bei Neusiedl am See kam gegen halb drei Uhr früh ein Auto von der Straße ab. Bei beiden Verkehrsunfällen wurde niemand verletzt.