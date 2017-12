Zwei neue Primare für Krankenhaus Eisenstadt

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt gibt es ab Jänner zwei neue Primarärzte. Die Psychiatrie und Psychotherapie sowie die neu zusammengelegte Abteilung für Orthopädie und Traumatologie bekommen neue Chefs.

Der 41-jährige Florian Buchmayer wird die Leitung der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt übernehmen. Der 51-jährige Jochen Erhart wird Chef der neu zusammengelegten Abteilung für Orthopädie und Traumatologie. Mit der interimistischen Leitung der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie bis zum Dienstantritt von Buchmayer Anfang Jänner ist Rudolf Bayer betraut. Die Abteilung für Orthopädie und Traumatologie leitete bisher interimistisch Anton Prenner.

Fusion der Abteilungen

In der neuen Ärzteausbildung verschmelzen die beiden Fächer „Orthopädie“ und „Unfallchirurgie“ zu einer Fachrichtung. Aus diesem Grund werden auch in Eisenstadt die beiden gleich heißenden Abteilungen per 1.1.2018 zu einer Einheit fusionieren, zur Abteilung für „Orthopädie und Traumatologie“, hieß es seitens des Krankenhauses in Eisenstadt.

International tätiger Traumatologe

Für den Chefposten kommt mit Primar Jochen Erhart ein erfahrener Spezialist ins Burgenland, heißt es vom Krankenhaus. Seinen Dienst tritt der zuletzt am Wiener AKH tätige Mediziner per Jänner 2018 an und wird die Abteilungszusammenlegung begleiten. Jochen Erhart ist Facharzt für Unfallchirurgie mit den Zusatzqualifikationen Sporttraumatologie und Handchirurgie.

Seine ärztliche Laufbahn hat er 1996 als Assistenzarzt an der Chirurgischen Universitätsklinik der Universität Basel begonnen. Durch seine langjährige Tätigkeit als Fach- und Oberarzt an der Universitätsklinik für Unfallchirurgie der Medizinischen Universität Wien sammelte er umfangreiche Erfahrungen in der Versorgung verunfallter Patienten. Orthopädische Kompetenz erlangte er am LKH Bad Radkersburg und am Sinai Hospital in Baltimore/USA. Zudem verfügt Erhart über eine Managementausbildung für Medizinische Führungskräfte, die er an der Donau-Universität Krems absolviert hat.

Psychiatrie und Psychotherapie in neuen Händen

Florian Buchmayer hat das Medizinstudium an der Universität Wien/MedUni Wien im Jahr 2006 erfolgreich abgeschlossen. In den folgenden Jahren begann er mit dem PhD-Studium am Zentrum für Physiologie und Pharmakologie der MedUni Wien, wo er bis 2013 als wissenschaftlicher Mitarbeiter projektbezogen tätig war.

Seine Facharztprüfung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin hat er im Jahr 2014 abgelegt. Als Turnusarzt war er im Heeresspital Wien sowie im Unfallkrankenhaus Meidling (Wien) tätig. In den Jahren 2008 bis 2015 arbeitete er als Assistenzarzt in Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin im Donauspital Wien (Innere Medizin), im Psychiatrischen Krankenhaus und Therapiezentrum Ybbs/Donau, im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt (Psychiatrie) und Wien (Neurologie).

Im Jahr 2015 war er als Facharzt an der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt für die Ambulanz und den Konsiliardienst zuständig. Zuletzt war Florian Buchmayer als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin und stellvertretender ärztlicher Leiter am Institut für Suchtdiagnostik (ISD) tätig, welches der Sucht- und Drogenkoordination Wien gemeinnützige GmbH untergeordnet ist. Buchmayer verfügt über das Diplom der Österreichischen Ärztekammer zur Substitutionsbehandlung und absolviert derzeit einen berufsbegleitenden Masterstudien-Lehrgang „Medizinrecht“ an der JKU Linz.