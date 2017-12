Caritas bietet neue Notschlafstelle an

In den Wintermonaten ist das Leben von Obdachlosen besonders schwierig. In Oberwart betreibt die Caritas eine Notschlafstelle, die immer wieder überfüllt ist. Nun soll in Eisenstadt eine weitere eröffnet werden.

In den Wintermonaten sind die sechs Notschlafstellen der Caritas in Oberwart meist voll belegt. Menschen die während der kalten Jahreszeit nicht wissen, wo sie hingehen sollen bekommen hier einen Schlafplatz. Nachdem im Jahr 2014 in Eisenstadt im Freiraum Pannonia die Obdachlosenschlafstelle geschlossen wurde, können Obdachlose nun ab Jänner 2018 im Haus Franziskus der Caritas unter kommen. Dort werden Volljährige Burgenländerinnen und Burgenländer, die kein Dach über dem Kopf haben, betreut.

Die Zielsetzung sei, dass man zehn Betten für wohnungslose Menschen und für jene, die länger ohne Wohnung seien, zur Verfügung stelle können, sagte Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ). Der Caritas Zufluchtsraum im Haus Franziskus in Eisenstadt ist ganzjährig geöffnet und rund um die Uhr besetzt. Dadurch sind jederzeit Aufnahmen möglich.

Mehr als nur ein „Dach über dem Kopf“

Der Kostenbeitrag pro Person und Nacht komme auf maximal zwei Euro. Dafür würden diese Personen aber nicht nur ein Bett zur Verfügung gestellt sondern insbesondere auch Sozialarbeiter. Diese würden ihnen zur Verfügung stehen und mit ihnen Gespräche führen und die Notlage analysieren, um so Chancen und Möglichkeiten auszuloten damit diese Menschen wieder in die Normalität zurückfinden könnten, so Caritas-Direktorin Edith Pinter.

Deshalb ist der Aufenthalt auch auf zwölf Monate beschränkt. Die Initiative wird vom Land mit 100.000 Euro pro Jahr unterstützt und soll laut Landesrat Darabos auch längerfristig weitergeführt werden.

