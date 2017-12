30 Prozent mehr Altglas zu Weihnachten

Rund um Weihnachten fällt auch im Burgenland rund 30 Prozent mehr Altglas an als im Jahresvergleich, heißt es von „Austria Glas Recycling“.

100 Prozent des gesammelten Altglases wird für die Produktion neuer Glasverpackungen verwendet - eine neue Flasche besteht durchschnittlich zu zwei Dritteln aus altem Glas. „Austrian Glas Recycling“ bittet übrigens um die Hilfe der Menschen: Christbaumschmuck aus Glas, Trinkgläser und Punschhäferl haben nichts im Glascontainer verloren.

fotolia.com / Herbie

Ähnlich wie bei den Glasflaschen werden auch PET-Flaschen wieder verwertet - und das in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung). Rund 870 Millionen PET-Flaschen werden pro Jahr bei „PET to PET“ in Müllendorf verarbeitet und aufbereitet, um daraus in weiterer Folge neue Flaschen zu produzieren. Drei von vier PET-Flaschen werden in Österreich wieder verwertet. Damit liege Österreich im internationalen Vergleich weit vorne, so die Altstoff Recycling Austria AG (ARA).