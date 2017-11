Jugendkultur im Rampenlicht

Die Kreativität junger Menschen anzuregen, ist das Ziel von „Zooming Culture“. Der zehnte Geburtstag der Initiative des Kulturreferates wurde beim Festival am Samstag im OHO Oberwart ebenso gefeiert wie das 20-Jahr-Jubiläum der Band Garish.

14 burgenländische Kunstschaffende zwischen 14 und 30 Jahren zeigen in der OHO Galerie, was alles in ihnen steckt: Fotografien, Malerei und Medienkunst. Die Ausstellung „Junge Kunst“ ist Teil von „Zooming Culture“ und noch bis zum 30. November im OHO zu sehen.

ORF

Andere Sicht

„Junge Leute haben eine andere Sicht“, sagte Kulturlandesrat Helmut Bieler (SPÖ). In den letzten zehn Jahren sei es sehr gut gelungen, an den Standorten im OHO, in der KUGA und in der Cselley-Mühle viele Workshops anzubieten und gemeinsam mit jungen Menschen zu arbeiten.

Eindrücke von Zooming Culture

Das Festival Zooming Culture am Samstag war bunt wie die heimische Kulturszene: Die Besucher erlebten ohrwurmverdächtigen Folk von Old Brown Shoes aus Gols, Poetry Slam von Ana Ruju, die in Klingenbach lebt und feierten mit den Mattersburgern Garish das Bandjubiläum. Seit 20 Jahren machen Kurt Grath, Max Perner, Tom Jarmer und Julian Schneeberger Musik und sind zur wohl bekanntesten burgenländischen Band geworden.