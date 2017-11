Wiesberger 45. im Saisonfinale

Burgenlands Star-Golfer Bernd Wiesberger hat das Saisonfinale der Europa Tour in Dubai auf Platz 45 beendet. Mit einer 67er-Runde schaffte er auf dem Par-72-Kurs im Vergleich zum Vortag noch eine Verbesserung um 13 Ränge.

Trotz Formschwankungen in den vergangenen Monaten verdiente Wiesberger in diesem Jahr knapp 1,8 Millionen Euro an Preisgeld und sicherte seine Platzierung unter den Top 50 der Weltrangliste ab, womit er im kommenden Jahr bei Top-Events dabei ist.

Das US-Masters etwa wird auch 2018 wieder mit österreichischer Beteiligung über die Bühne gehen. Bei den ersten WGC-Turnieren des kommenden Jahres schlägt Wiesberger ebenfalls ab.