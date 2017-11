Wohnungsboom in Bruckneudorf

Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) boomt: Die Einwohnerzahl steigt stetig an. Auf und neben dem Areal der ehemaligen Konservenfabrik aus der Zeit der k.u.k Monarchie werden eine Volksschule und Wohneinheiten gebaut.

Bruckneudorf hat 3.300 Einwohner - gut doppelt so viele wie vor 25 Jahren. Noch besuchen die Kinder die Volksschule im benachbarten Bruck an der Leitha (Niederösterreich). Nun soll eine neue Volksschule auf dem Areal der ehemaligen Konservenfabrik, die von den Bruckneudorfern „Erbse“ genannt wird, errichtet werden.

ORF

Bürgermeister: Beginn mit acht Klassen

Man rechne pro Jahr mit bis zu 35 Kindern, sagte Bürgermeister Gerhard Dreiszker (SPÖ). Heuer habe man ein besonders starkes Jahr mit 39 Taferlklasslern in der Gemeinde und das bedeute, dass man nicht mit vier Klassen anfangen werde, sondern sofort mit einer achtklassigen Volksschule.

ORF

Wohnungen in Silos

Unmittelbar neben dem Areal der Konservenfabrik befindet sich eine ehemalige Getreidehandlung mit großen Silos. Diese wurde von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft gekauft und es sollen Wohnungen und Reihenhäuser gebaut werden. Laut Dreiszker sollen bis zu 200 Wohneinheiten entstehen - auch in den beiden Silos. Wenn alles gutgehe, werde auch eine Skybar errichtet, was natürlich eine kleine Attraktion wäre.

Auf der Freifläche zwischen Volksschule und den Wohnanlagen ist ein neuer Gemeindeplatz geplant.Nächstes Jahr soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Links: