Tödlicher Brand: Ursache geklärt

Die Ursache für den Wohnhausbrand in Stegersbach am Donnerstag, bei dem eine 95-jährige Frau starb, ist geklärt: Die Ermittler gehen davon aus, dass die 95-Jährige mit einer offenen Flamme hantiert und der Couchsessel dabei Feuer gefangen hatte.

Es könne „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit angenommen werde“, dass die 95-Jährige den Brand durch einen „unachtsamen Umgang“ mit einer offenen Flamme - wie zum Beispiel bei einer Kerze oder mit Zündhölzern, ausgelöst habe, hieß es am Samstag von der Polizei. Die anderen Hausbewohner und die Feuerwehr konnten die 95-Jährige nicht mehr retten, sie starb bei dem Brand - mehr dazu in Eine Tote bei Brand in Stegersbach.

ORF

Das Wohnhaus in Stegersbach ist in zwei Wohnbereiche unterteilt. In einem leben die Hausbesitzer, im zweiten wohnte die verstorbene 95-jährige Mutter der Hausbesitzerin gemeinsam mit deren 94-jährigen Schwiegermutter und einer Pflegerin. Alle drei Frauen, die bei dem Brand verletzt wurden, konnten mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden.