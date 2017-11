Frau starb bei Verkehrsunfall auf S31

Am Freitag hat sich auf der S31 bei Oberpullendorf ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet: Nach Angaben der Polizei starb eine Frau noch an der Unfallstelle, eine weitere wurde schwer, eine dritte unbestimmten Grades verletzt.

Die Rettungskräfte wurden um 14.35 Uhr alarmiert. Der Unfall ereignete sich laut Landessicherheitszentrale in einem Gegenverkehrsbereich der S31, bevor diese in einen Kreisverkehr mündet. Es sei zu einem Frontalzusammenstoß im Zuge eines Überholmanövers gekommen, hieß es am Freitagnachmittag von der Polizei. Insgesamt sollen drei Autos in den Unfall verwickelt gewesen sein.

An der Unfallstelle waren der Notarzthubschrauber Christophorus 3 sowie zwei Notarzt- und zwei Rettungswagen im Einsatz. Auch die Feuerwehren Oberpullendorf und Weppersdorf waren ausgerückt.