Burgenländer ließ Reptilien verenden

Ein 53-jähriger Mann hat in seinem Haus in Lackenbach (Bezirk Oberpullendorf) vier Reptilien verenden lassen. Sie dürften an Unterkühlung gestorben sein. Der Mann wurde wegen Tierquälerei angezeigt.

Der Mann habe sich über einen längeren Zeitraum nicht um die drei Schlangen und den Brillenkaiman gekümmert, hieß es von der Polizei. Die verendeten Haustiere waren am Mittwoch aufgefunden worden, nachdem die Bezirkhauptmannschaft eine Türöffnung angeordnet hatte. Die Reptilien dürften bereits längere Zeit tot gewesen sein. Laut Polizei war der Strom an der Wohnadresse bereits seit Ende Oktober abgestellt, das Haus sei daher nicht beheizt gewesen.