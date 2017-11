Eisenstadt bei Greenpeace-Ranking abgerutscht

Im sogenannten „Landeshauptstädte-Ranking – Nachgefragt 2017“ von Greenpeace ist Eisenstadt von zweiten auf den siebenten Platz abgerutscht. Dabei geht es um Mobilität. Laut Greenpeace hat Eisenstadt unter anderem bei der Fußgängerfreundlichkeit Nachholbedarf.

Bereits im Mai verglich Greenpeace die neun Landeshauptstädte nach verkehrsrelevanten Kategorien. Damals kam Eisenstadt auf Platz zwei. Das sei auch der mangelnden Datenlage geschuldet gewesen, was eine adäquate Bewertung in einigen Bereichen unmöglich gemacht habe, heißt es von Greenpeace.

Greenpeace: Nicht als direkter Vergleich zu verstehen

Die aktuelle Studie solle auch nicht als direkter Vergleich verstanden werden, sagt Adam Pawloff, Klima- und Mobilitätssprecher von Greenpeace in Österreich. „Eins zu eins vergleichen kann man die Ergebnisse nicht, vor allem deswegen, weil es sich im Mai wirklich um eine Ist-Zustandserhebung gehandelt hat. Jetzt ging es tatsächlich darum, was wurden für Maßnahmen im letzten Jahr gesetzt und natürlich, die Städte, die gerade in diesem Jahr besonders viel getan haben, sind damit auch vorne“, so Pawloff.

Gute Luftqualität

In Sachen Luftqualität und Radverkehr etwa konnte Eisenstadt in der aktuellen Studie punkten. In anderen Bereichen hinke die Landeshauptstadt aber hinterher. Im innerstädtischen Bereich könnte man etwa die Fußgängerfreundlichkeit erhöhen, sagt Pawloff. Grundsätzlich gilt: Weniger Autoverkehr in den Städten bringt bessere Luftqualität und hilft dem angeschlagenen Klima.

