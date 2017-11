Kommandoübergabe in der Martinkaserne

Im Burgenland hat am Mittwoch die offizielle Amtsübergabe im Militärkommando stattgefunden. Generalleutnant Johann Luif übergab das Kommando an seinen Nachfolger Brigadier Gernot Gasser.

Mit allen militärischen Ehren erfolgte am Mittwoch in der Martinkaserne in Eisenstadt die offizielle Kommandoübergabe. Unter den Ehrengästen war die gesamte Landespolitik, die Spitzen aller Einsatzorganisationen und hochrangige Militärs.

Gasser, der bereits seit Juni 2016 mit der interimistischen Führung beauftragt war, wurde durch Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) zum Brigadier befördert und bekam vom scheidenden Militärkommandanten Luif das Kommando übergeben.

Grenzsicherung als wichtigste Aufgabe

„Die Landespolitik steht hinter uns, die Bevölkerung erweist uns immer wieder ihre Anerkennung. Ich habe ein tolles Team, bin einfach stolz Kommandant des Militärkommandos sein zu dürfen“, sagte Gasser. Als wichtigste Aufgabe der Zukunft sieht er die Grenzsicherung, er betonte aber auch die Rolle des Bundesheeres als Arbeitgeber.

Wehmut und Freude zugleich

Luif verabschiedete sich mit einem lachenden und weinenden Auge. Er übernimmt die Leitung der Generalstabsdirektion des Österreichischen Bundesheeres - der vom Rang dritthöchste Job, den man im Bundesheer bekleiden kann.

Von Wehmut geprägt war die Kommandoübergabe auch für den scheidenden Verteidigungsminister Doskozil, war es doch sein letzter großer Akt im Burgenland in dieser Funktion. „Auf der anderen Seite gibt es ja auch eine Perspektive und die Perspektive heißt Burgeland, und das ist natürlich das lachende Auge“, so Doskozil- mehr dazu in Offiziell: Doskozil ersetzt Bieler.

