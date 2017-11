Erstmals Kinder bei „Burgenland Extrem“

Zum ersten Mal können bei der „24 Stunden Burgenland Extrem Tour“ im Jänner auch Kinder mitmachen. Bei der „School of Walk Tour“ geht es für die Schüler 25 Kilometer von Neusiedl am See nach Oggau.

Im Jänner startet wieder die „24 Stunden Burgenland Extrem Tour“. Sportbegeisterte gehen dabei trotz Kälte und Schnee 120 Kilometer um den Neusiedlersee. Erstmals können im Jänner auch Kinder mitmachen. In der NMS Rosental in Eisenstadt wurde den Schülerinnen und Schülern das Projekt vorgestellt.

„Sie starten in Neusiedl am See, in der Wirtschafts- und Tourismusschulen Pannoneum. Dort gibt es noch ein kleines Frühstück, zur Stärkung. Dann geht es los. Wir gehen im Herzen des Welterbegebietes Fertö Neusiedler See, das von UNESCO ausgezeichnet wurde. Es ist landschaftlich wunderschön. Zur linken Seite haben wir den wunderbaren Neusiedler See, geradeaus führt der Weg - das wird eine tolle Geschichte“, freut sich Michael Oberhauser, Organisator der „24 Stunden Burgenland Extrem Tour“ und von „School of Walk“.

„Wir schaffen das!“

Kinder ab zehn Jahren können sich der Herausforderung stellen. Die Schülerinnen und Schüler der NMS Rosental freuen sich schon darauf. „Ich freue mich schon sehr, weil wir da in der Klasse zusammenarbeiten können und mit macht das einfach Spaß, draußen zu sein“, so Melisa Veladzic aus Eisenstadt. Auch Elias Lengyel aus Trausdorf an der Wulka ist gerne in der Natur: „Das ist besser, als zu Hause zu sitzen. Ich mach das auch sehr gerne mit meinen Eltern.“ Theresa Srtschin aus Schützen am Gebirge glaubt an ihre Klasse: „Wir Mädchen haben auch beim Frauenlauf mitgemacht, also schaffen wir das auch.“ Sophie Gabriel aus Weigelsdorf hat auch sowohl in sich selbst, als auch in die ganze Klasse das Vertrauen, diese Herausforderung zu meistern.

Herausforderung für Körper und Gemeinschft

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen ein Turnsackerl mit Schal, Haube und Handschuhen mit auf den Weg und auf der Strecke gibt es mehrere Aufwärm- und Labestationen. „25 Kilometer von Neusiedl nach Oggau ist eine sehr weite Strecke, wo man auch an die Grenze geht - natürlich körperlich aber auch gemeinschaftlich hat man Erlebnisse: sich gegenseitig zu helfen, miteinander zu gehen, sich aufzumuntern. Es wird ein tolles Ereignis und ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Jahren auch zunehmen wird“, so Landesschulrats-Präsident Heinz Josef Zitz.

