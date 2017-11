Zwei Leichtverletzte bei Unfall eingeklemmt

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag in Oberwart ereignet. Zwei Autos stießen aus unbekannter Ursache zusammen. Zwei Personen wurden in einem Fahrzeug eingeklemmt.

Bei dem Zusammenstoß blieb eines der Autos blieb auf der Seite liegen. Die zwei darin eingeklemmten Personen wurden leicht verletzt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Um die zwei Personen zu befreien, schnitt die Stadtfeuerwehr Oberwart die Windschutzscheibe aus dem Unfallauto heraus. Beide Personen konnten durch diese Öffnung von der Stadtfeuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst befreit werden. Die Personen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Oberwart gebracht, hieß es von der Landessicherheitszentrale.