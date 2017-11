Stegersbach Tigers sind „Verein des Jahres“

Der Inlineskaterhockeyclub Stegersbach Tigers ist mit dem Cristall Award der Bundessport-Organisation ausgezeichnet worden. Die Stegersbacher erhielten die Auszeichnung als Top-Sportverein des Jahres 2017.

Die Gala fand heuer zum 19. Mal statt. Im Mittelpunkt stehen dabei Menschen und Organisationen, die ihre Zeit, ihr Engagement und ihre Kompetenz überwiegend ehrenamtlich in den Dienst des Sports stellen. Die Stegersbach Tigers wurden heuer neuerlich Meister in der Inlineskater-Hockey Bundesliga.

Tigers vor 20 Jahren gegründet

In der zwanzigjährigen Vereinsgeschichte entwickelten sich die Stegersbach Tigers vom Amateurklub zu einer Top-Mannschaft in Österreich. Bereits drei Mal holten sich die Tigers den österreichischen Meistertitel. Und das Ansehen des Klubs steigt immer weiter an.

Stegersbach ist regelmäßig Austragungsort internationaler Wettkämpfe. Die Südburgenländer waren bereits Gastgeber von vier Europameisterschaften. Das Herzstück des Klubs ist die 2008 errichtete Sporthalle. Sie wird „Tigers Cage“ genannt und ist österreichweit einzigartig.

