Falsche Spendensammlerinnen bestehlen Frau

Zwei Einschleichdiebinnen haben vergangene Woche in Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) einer Pensionistin 2.200 Euro gestohlen. Die beiden Frauen hatten angegeben, Spenden für Straßenkinder zu sammeln und waren so ins Haus gelangt.

Das Duo hatte um eine Gabe für Kinder in Indien gebeten. Als die 68-Jährige Geld holen ging, folgten ihr die vermeintlichen Spendensammlerinnen ins Haus. Dabei dürften sie beobachtet haben, wo die Pensionistin Bargeld versteckt hatte. Während sich die 68-Jährige in eine Spendenliste eintrug, bediente sich eine der Frauen an einer Geldkassette sowie an einer Schuhschachtel. Laut Beschreibung des Opfers hatten die beiden Täterinnen dunkles Haar und sprachen mit ausländischem Akzent.