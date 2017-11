Die digitale Alternative auf der Autobahn

Die ASFINAG bietet ab sofort die Autobahnvignette auch in digitaler Form an. Abkratzen oder Kleben ist damit nicht mehr nötig. Kaufen kann man die Vignette ganz bequem von zu Hause aus.

Ab sofort kann man die digitale Vignette, als Alternative zur Klebevignette, online bei der ASFINAG kaufen. Wer lieber klickt statt klebt, kann das auf der Homepage der ASFINAG tun, oder lädt sich die App der ASFINAG „Unterwegs“ aufs Handy. Dann muss man noch Kennzeichen und E-Mail-Adresse eingeben und die gewünschte Zahlungsart auswählen, erklärt ASFINAG-Geschäftsführerin Gabriele Lutter: „Der Kauf ist keine Hexerei, denn wir wollen mit der digitalen Vignette auch vor allem erreichen, dass das Kaufen und Bezahlen einfach ist.“

Erst nach 18 Tagen gültig

Allerdings muss man beim digitalen Kauf berücksichtigen, dass die Vignette erst nach 18 Tagen gültig ist, denn bei einem Online-Kauf hat man als Kunde ein 14-tägiges Rücktrittsrecht. Dazu kommen weitere drei Tage, wenn man postalisch vom Kauf zurücktreten will. Wer also ab 1. Dezember mit einer gültigen digitalen Vignette unterwegs sein will, muss sie bis spätestens 13. November kaufen.

Drei Arten der Kontrolle

An der automatischen Vignettenkontrolle ändert sich nichts, aber so Bernd Datler, Geschäftsführer der ASFINAG: „Ergänzend dazu gibt es auch ein zweites Kontrollszenario, so wie heute bereits: Wir haben rund 100 Mautaufsichtsorgane, die auf der Strecke unterwegs sind. Dann gibt es noch eine dritte Art der Kontrolle, die primär auf Rastplätzen im mautpflichtigen Netz zum Einsatz kommt.“ Wenn keine Klebevignette auf der Scheibe klebt, kann das Mautaufsichtsorgan dann mittels Tablet kontrollieren, ob das Fahrzeug beziehungsweise das Kennzeichen eine digitale Vignette besitzt.

Vorteil bei Wechselkennzeichen

Zwei weitere Vorteile der digitalen Vignette sind, dass sie an das Kennzeichen gebunden ist - was Besitzer von Wechselkennzeichen freuen wird und auch bei einem Scheibenbruch muss man sich nicht mehr um Ersatz bemühen.

Natürlich gibt es auch weiterhin eine analoge Klebevignette. 2018 ist diese kirschrot. Egal ob analog oder digital - die Jahresvignette für Pkw kostet 87,30 Euro.