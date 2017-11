Martininacht: 20 Alkolenker erwischt

Nach einer landesweiten Schwerpunktaktion in der Martininacht zieht die Polizei am Sonntag Bilanz. 60 Beamte haben rund 1.570 Lenkerkontrollen durchgeführt. 20 Autofahrer hatten dabei zuviel Alkohol im Blut.

Insgesamt wurden bei der Schwerpunktaktion in der Nacht auf Sonntag 818 Anzeigen erstatten und 181 Organstrafverfügungen ausgestellt. Laut Polizei hatten zwölf Lenker mehr als 0,8 Promille im Blut. Elf davon waren Männer. Sie müssen nun in jedem Fall mit einer Führerscheinabnahme sowie weiteren Strafmaßnahmen rechnen.

Radfahrer mit 2,04 Promille angehalten

Der höchste Wert, den die Beamten in der Nacht auf Sonntag feststellten, wurde bei einem 41-jährigen Radfahrer im Bezirk Neusiedl am See festgestellt. Der Mann war mit 2,04 Promille auf seinem Zweirad unterwegs. In Kleinhöflein (Bezirk Eisenstadt) zogen die Beamten einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr, der gar keinen Führerschein hatte. Dieser war im zuvor bereits entzogen worden. In Eisenstadt verursachte eine Alko-Lenkerin einen Unfall und beging Fahrerflucht. Die Frau konnte aber wenig später ausgeforscht werden.

Mi 163 km/h auf der Landstraße unterwegs

Unter dem Begriff „Besondere Vorfälle“ führte die Polizei unter anderem einen 29-jährigen Autofahrer an, der sein Fahrzeug zwischen Podersdorf und Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) mit einer Geschwindigkeit von 163 Stundenkilometern lenkte. Der 29-Jährige war in einem Abschnitt mit einer Tempobeschränkung von 70 km/h mit 140 Stundenkilometern unterwegs, im Ortsgebiet von Illmitz immer noch mit 105. Der Lenker konnte angehalten werden. Er wurde angezeigt.

Mehrere Festnahmen bei Kontrollen

Im Zuge der Schwerpunktkontrollen konnten die Beamten im Bezirk Eisenstadt-Umgebung aber auch zwei mutmaßliche Einbrecher vorübergehend festnehmen. Bei einer Intensivkontrolle wurde festgestellt, dass gegen die beiden ungarischen Stattsbürger in der DNA-Datenbank Hinweise auf einen Einbruch vorliegen. Die Männer wurden vorübergehend festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt. Im Bezirk Jennersdorf hatte die Polizei einen ähnlichen Erfolg. Ein in der Steiermark gesuchter ungarischer Staatsangehöriger konnte festgenommen und in die Justizanstalt Graz Jakomini eingeliefert werden.