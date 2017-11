Experiment: Wein in der Boje

Was passiert mit Wein, wenn er nicht wie gewöhnlich im Keller reift, sondern inmitten des Neusiedler Sees? Das Weingut Sloboda in Podersdorf und das Bundesamt für Weinbau möchten das herausfinden und starteten am Samstag den lang geplanten Versuch.

Die Boje, in die der Wein gefüllt wurde, wurde eigens für dieses Experiment entwickelt. Sie fasst etwa 600 Liter und soll bis Ostern 2018 durch natürliche Bewegungen im Neusiedlersee reifen. Nach der Befüllung mit Grauburgunder wird das Gefäß mit einem Lkw zum Neusiedler See gebracht, wo am Martinifeiertag um 11.11 Uhr zahlreiche Besucher auf das Spektaktel warteten.

„Erwarte Revolution“

Die Idee basiert auf geschichtlichen Hintergrund: Auch die Reife des Portweins wurde früher durch seine Verschiffung und dem darauf wirkenden Wellengang positiv mitgeprägt. „Ich erwarte mir einen Riesenerfolg, eigentlich eine Revolution in der Weinwirtschaft. Ich kann es mir gut vorstellen, dass in Zukunft einige Bojen dazu kommen werden“, so Winzer Fabian Sloboda.

Von Seetemperatur beeinflusst

Der Wein ist damit auch den Temperaturen im See ausgesetzt. Die Boje wurde aber so konstruiert, dass der Wein nicht vom Sonnenlicht, sondern nur von der Seetemperatur beeinflusst wird. Innen befindet sich ein Weintankt, um ihn herum sorgt ein Luftpolster für Auftrieb, erklärt Thomas Benczak, Hersteller der Boje. Sollte es Eis geben, „wird die Motorsäge ausgepackt“, meint Sloboda. Für die Podersdorfer ist die Boje wieder ein Grund mehr auch in den Wintermonaten ans Ufer zu kommen. Jedenfalls glaubt man, dass in Podersdorf jetzt ein neues Abenteuer startet und die Boje zahlreiche Besucher anlocken wird.

