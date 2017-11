Neuer Ausbildungszweig „Waldwirtschaft“

Das Berufsbild des Bauern hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Die Landwirtschaftliche Fachschule Güssing bietet einen neuen Ausbildungszweig an: Sie bildet Öko-Wirte aus, mit dem Schwerpunkt Waldwirtschaft und Energieerzeugung.

Neben den Ausbildungszweigen Land- und Pferdewirt wird seit diesem Schuljahr auch die Ausbildung zum Öko-Wirten in Güssing angeboten. Gerade für junge Burgenländerinnen und Burgenländer eine große Chance, sagte Gerhard Müllner, Direktor der Landwirtschaftlichen Fachschule Güssing.

„Die Landwirtschaftliche Fachschule hat sich deswegen für diesen neuen Ausbildungsweg entschieden, weil es im Bereich der Forstwirtschaft im Burgenland keine Ausbildung gibt. Es werden im Burgenland rund 140.000 Hektar Wald von insgesamt 14.000 Waldbesitzern bewirtschaftet. Es war aus unserer Sicht notwendig hier eine Ausbildung zu bieten. Es geht um den Bereich der Biomasseproduktion und den Bereich der Energiegewinnung. Natürlich ist ein wesentliches Thema für die Schule auch die Landwirtschaft zu ökologisieren“, so Müllner.

Schuleigener Praxisbetrieb

Die Basis dazu bildet der schuleigene Lehr- und Praxisbetrieb der biologisch bewirtschaftet wird. In den vergangenen Jahren waren die Schülerzahlen an der Landwirtschaftlichen Fachschule Güssing leicht rückläufig. Mit der Ausbildung zum Öko-Wirten erhofft man sich eine Trendumkehr, sagte Direktor Müllner.

„Es ist der Standort Güssing für diesen Ausbildungszweig absolut prädestiniert. Güssing ist bekannt für seine Forschung im Bereich der erneuerbaren Energien. Es gibt an die 90 Landwirtschaftliche Fachschulen in Österreich und nur zwei im Burgenland. Hier können wir uns absolut positionieren“, so Müllner. Derzeit wird die Landwirtschaftliche Fachschule Güssing von 80 Schülerinnen und Schülern besucht.