Neuer Geschäftsführer bei Kammermusikfest

Geza Rhomberg ist neuer Geschäftsführer des Kammermusikfestes Lockenhaus. Der 51-Jährige ist bereits seit elf Jahren Orchestermanager der Haydn Philharmonie, diese Tätigkeit wird er weiterhin ausüben.

Geza Rhomberg studierte Violine und Kulturmanagement. Das Festival in Lockenhaus wird sich weiterhin ausschliesslich der Aufführung von Kammermusik widmen, das Konzept des künstlerischen Leiters Nicholas Altstaedt werde sehr gut angenommen, sagte der neue Geschäftsführer Geza Rhomberg.

„Ich bin dazu da Nicholas Altstaedts künstlerische Vision zu erfüllen und längerfristig möglich zu machen. Es gibt an jeder Ecke Festivals und das Publikum wird gerade für so ein spezielles Festival - das auf Kammermusik ausgerichtet ist - nicht größer. Wir müssen mehr Publikumsschichten ansprechen, was nicht sehr einfach ist. Man muss den Anspruch zwischen Mainstream und der Idee des Festivals schaffen. Aber ich denke, das kann gelingen“, so Rhomberg.