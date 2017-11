Fahndung nach Einbrecher

Die Landespolizeidirektion Tirol sucht auch im Burgenland mit Hilfe eines Fahndungsfotos nach einem Mann. Der flüchtige Tatverdächtige hält sich zwischenzeitlich auch im Burgenland auf, wo er nachweislich weitere Einbrüche begangen hat.

Der auf den Fotos dargestellte Mann konnte vom Landeskriminalamt Tirol als Tatverdächtiger zu zahlreichen Einbrüchen in Betriebe und Lokale aller Art im gesamten Bundesland Tirol, unter anderem auch mehrmaliger Einbruch in ein Waffengeschäft in Innsbruck, ermittelt werden. Der Tatverdächtige ist flüchtig und hält sich zwischenzeitlich auch in anderen Bundesländern wie in Vorarlberg und dem Burgenland auf, wo er nachweislich weitere Einbrüche begangen hat.

Aufgrund der bereits erfolgten Öffentlichkeitsfahndung in Tirol dürfte sich der Tatverdächtige nunmehr nach Ostösterreich abgesetzt haben – das Auftreten in anderen Bundesländern samt Begehung weiterer Einbrüche ist daher anzunehmen.

Landespolizeidirektion Tirol

Suche mit Hilfe der Fahndungsfotos

Der Mann dürfte sich vorwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit Fahrrädern fortbewegen. In der Zeit von Ende August bis jetzt nächtigte er in diversen Pensionen in Jenbach, Neustift im Stubaital, Mayrhofen oder Matrei am Brenner. Es wird davon ausgegangen, dass der Mann weiterhin in derartigen Beherbergungsbetrieben Unterkunft nimmt. Die Polizei sucht nun auch mit Hilfe der Fahndungsbilder nach dem Flüchtigen und erbittet Hinweise aus der Bevölkerung.