Provisorische Hochspannungsleitung errichtet

Im Bezirk Neusiedl am See ist jetzt das Provisorium der 110-kV-Leitung in Betrieb. Ein Sturm hat vor eineinhalb Wochen bei Gols vier Masten der Hochspannungsleitung geknickt.

Die Energie Burgenland errichtete die provisorische Leitung vor zwei Tagen. Warum genau die Masten dem Sturm nicht standgehalten haben, ist weiterhin unklar - mehr dazu in Sturm zerstört Hochspannungsleitung. Auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Neue Strommasten werden dann vor dem Winter aufgestellt.

Die vier Hochspannungsmasten der 110.000-Volt-Freileitung Neusiedl am See-Frauenkirchen sind Teil der Hauptversorgung für das zentrale Umspannwerk in Frauenkirchen. Von dort aus wird die ganze Region mit Strom versorgt.