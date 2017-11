Brand in Haus in Wallern

Ein Einfamilienhaus in Wallern (Bezirk Neusiedl am See) ist bei einem Brand erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. 50 Feuerwehrleute sind am Mittwochabend bei den Löscharbeiten gewesen.

Gegen 18.00 Uhr brach im Kellerbereich eines Einfamilienhauses in Wallern ein Brand aus. Durch das Brandgeschehen wurde der Bereich teilweise schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wallern und Pamhagen waren zur Brandbekämpfung mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 50 Feuerwehrmitgliedern im Einsatz.

Nachdem der Brand gelöscht war, begann sogleich der Bezirksbrandermittler des Bezirkspolizeikommandos Neusiedl am See mit der Brandplatzuntersuchung. Überhitzte Batterien im Spind des Kellers dürften das Feuer aller Wahrscheinlichkeit nach ausgelöst haben. Die Höhe des Sachschadens steht zur Zeit noch nicht fest.