Wiesberger: Erste Runde in Südafrika

Für Golfer Bernd Wiesberger beginnt am Donnerstag das vorletzte Saison-Turnier auf der European Tour. Der Oberwarter beginnt am Vormittag seine erste Runde in Südafrika.

Mit dem Golfplatz in Südafrika hat Bernd Wiesberger noch eine Rechnung offen. Sein bestes Ergebnis in Sun City war im Jahr 2015 ein 25. Platz. Nach Rang 48. letzte Woche in der Türkei will der Oberwarter diese Woche wieder zurück ins Spitzenfeld. Seine erste Runde beginnt am Donnerstag um 9.40 Uhr. Er spielt gemeinsam mit dem Engländer Matthew Fitzpatrick und Paul Dunne aus Irland.

Es ist das vorletzte Saisonturnier auf der European Tour. 70 Spieler nehmen daran teil und gespielt wird ohne Cut. Dotiert ist dieses Turnier in Südafrika mit 7,5 Millionen US-Dollar. Bernd Wiesberger ist aktuell die Nummer 37 der Welt. Im „Race to Dubai“ - der europäischen Preisgeldrangliste - ist er Zwölfter.