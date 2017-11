Nationalräte werden angelobt

Der neue Nationalrat tritt Donnerstagvormittag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Von den 183 Abgeordneten, die angelobt werden, kommen sieben aus dem Burgenland. Drei von der ÖVP, je zwei von SPÖ und FPÖ.

Nach der Angelobung erfolgt die Wahl des Präsidiums. Die FPÖ nominiert hier den aus Pinkafeld (Bezirk Oberwart) stammenden Norbert Hofer erneut als Dritten Nationalratspräsidenten. Etwa jeder zweite Abgeordnete, der angelobt wird, ist neu im Parlament. Das gilt auch für die Mandatare aus dem Burgenland. Hofer (FPÖ) ist allerdings ein erfahrener Parlamentarier. Er ist seit 2006 im Nationalrat, seit 2013 ist er Dritter Nationalratspräsident. Im Vorjahr bekam er bei der Bundespräsideten-Stichwahl rund 47 Prozent der Stimmen.

Die zweite FPÖ-Mandatarin aus dem Burgenland ist Petra Wagner aus Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf). Die Leiterin eines Pflegeheims war zwar nur auf Platz 18 der Bundesliste. Da aber viele der vor ihr Gereihten über ein Direktmandat in den Wahlkreisen in den Nationalrat einziehen, wird auch Wagner heute angelobt - mehr dazu in Petra Wagner erhält Nationalratsmandat.

SPÖ-Nationalräte: Preiner und Friedl

Für die SPÖ zieht erneut Erwin Preiner aus Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) ins Parlament ein. Er schaffte das Grundmandat im Landesnorden und war zuletzt Bereichssprecher für Landwirtschaft und ländlicher Raum. Preiner ist seit 2010 im Nationalrat. Das Grundmandat der SPÖ im Wahlkreis Süd wäre an Hans Peter Doskozil gegangen. Da er dieses nicht annimmt, sondern ins Burgenland zurückkehrt, geht das Mandat an die Listenzweite Klaudia Friedl - mehr dazu in 27.806 Vorzugsstimmen für Doskozil und Offiziell: Doskozil ersetzt Bieler. Friedl, sie ist Bürgermeisterin von Steinberg-Dörfl, (Bezirk Oberpullendorf) war seit 2010 im Landtag.

ÖVP: Berlakovich, Zarits und Schwarz

Die ÖVP-Burgenland, die zuletzt mit Nikolaus Berlakovich nur einen Abgeordneten im Nationalrat hatte, stellt nun drei. Berlakovich schaffte es mit dem besten Vorzugsstimmenergebnis seiner Partei im Wahlkreis Süd erneut. Erstmals im Parlament ist Christoph Zarits aus Zagersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), Listenerster der ÖVP im Wahlkreis Nord. Der ÖAAB-Bezirksobmann des Bezirks Eisenstadt-Umgebung ist seit 2009 Mitarbeiter der ÖVP-Landespartei.

Neu im Nationalrat ist auch Polit-Quereinsteigerin Gaby Schwarz, langjährige Mitarbeiterin des ORF. Sie stand auf Platz vier der ÖVP-Bundesliste und hatte somit ein sicheres Mandat - mehr dazu in Quereinsteigerin: Vom ORF zur ÖVP. Schwarz ist auch in die Koalitionsverhandlungen eingebunden, und zwar in der Arbeitsgruppe Soziales und Konsumentenschutz.