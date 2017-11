Offiziell: Doskozil ersetzt Bieler

Seit Mittwochnachmittag ist offiziell, was schon seit Tagen kolportiert worden ist. Noch-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) wechselt in die Landesregierung. Er folgt Finanzlandesrat Helmut Bieler (SPÖ) nach, der mit Jahresende in Pension geht.

Der außerordentliche SPÖ-Parteivorstand segnete den Wechsel Mittwochnachmittag einstimmig ab. Gegen 16.30 Uhr traten dann Bieler, Landesgeschäftsführer Christian Dax, Landeshauptmann Hans Niessl und Doskozil gemeinsam vor die Presse. Er habe immer gesagt, dass er in Pension gehe, wenn Doskozil ins Burgenland komme, sagte Bieler gleich zu Beginn der Pressekonferenz.

„Durch die Tatsache, dass die SPÖ die Nationalratswahl nicht gewonnen hat - vor allem aber durch die Tatsache, dass die Bundes-SPÖ ohne ernsthafte Verhandlungen in Opposition geht, hat sich die Situation grundlegend geändert“, stellte Bieler fest.

ORF/Walter Schneeberger

Es sei daher für ihn „ganz klar“, dass er im Dezember sein Regierungsamt niederlegen werde, „damit Hans Peter Doskozil nahtlos in die Arbeit der burgenländischen Landesregierung einsteigen kann“, sagte Bieler.

„Gute Basis für die Zukunft“

Er übergebe Doskozil „ein gut bestelltes Haus im Bereich der Finanzen“ mit einem niedrigen Schuldenstand des Kernhaushaltes und einem hohen Maastricht-Überschuss und vor allem mit den Möglichkeiten, auch große Projekte wie den Bau des Krankenhauses in Oberwart finanzieren zu können. „Das ist eine gute Basis für die Zukunft“, so Bieler.

ORF/Walter Schneeberger

Landeshauptmann Niessl dankte Bieler danach für dessen 17-jährige Tätigkeit als Mitglied der Landesregierung und zog eine positive Bilanz über Bielers Arbeit. Er habe bereits 2015 gesagt, dass Doskozil sehr politiktauglich sei, wiederholte Niessl danach. Doskozil habe als Verteidigungsminister eine Trendumkehr geschafft. Der Landesparteivorstand habe sich einstimmig für die Rückkehr Doskozils ins Burgenland ausgesprochen, so Niessl.

Doskozil soll 2018 Parteivorsitz übernehmen

Im September 2018 werde ein Landesparteitag der SPÖ Burgenland stattfinden. Dabei soll Doskozil den Parteivorsitz übernehmen. Im Frühjahr 2019 wolle man dann den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl präsentieren, so Niessl.

ORF/Walter Schneeberger

Auf die Frage, ob es irgendeinen Zweifel gebe, dass Doskozil dieser Spitzenkandidat sein, gab Niessl auf Nachfrage keine eindeutige Antwort. Zur Frage, ob Doskozil bereits 2019 das Amt des Landeshauptmannes übernehmen soll, sagte Niessl: „Auch das wird zu gegebener Zeit diskutiert werden.“ Gefragt, ob noch weitere Wechsel innerhalb der Landesregierung folgen werden, sagte Niessl: „Wir schließen überhaupt nichts aus.“

ORF/Walter Schneeberger

Doskozil selbst sprach dann von einer „Rückkehr in die Heimat“. Das Ressort, das er übernehme, sei durchaus „spannend“. Auch Doskozil wandte sich direkt an Bieler und bezeichnete ihn als „fairen Partner“. Er wisse, wie schwer es sein kann, ein derartiges Amt niederzulegen, sagte der scheidende Verteidigungsminister.

Reaktionen von FPÖ und ÖVP

Die FPÖ, Koalitionspartner der SPÖ in der Landesregierung, sagte Doskozil bereits ihre Untersützung zu. Es versteht sich von selbst, dass sich der Koalitionspartner und Hans Peter Doskozil unserer Stimmen bei der Wahl des neuen Regierungsmitgliedes im Landtag sicher sein können", sagte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar.

Die ÖVP-Burgenland bekräftigte ihr Angebot zur Zusammenarbeit an Doskozil. Niessl sei nun ein Landeshauptmann mit Ablaufdatum, sagte Landesparteiobmann Thomas Steiner. „Mit dem heutigen Tag hat Doskozil alles zu verantworten, was in dieser Regierung passiert und vor allem auch, was nicht passiert“, so Steiner.

