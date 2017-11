Dachdecker verletzte sich mit Trennscheibe

Ein Dachdecker hat sich am Dienstagnachmittag in Zillingtal (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) bei der Arbeit verletzt. Der 57-Jährige hat sich mit einer Trennscheibe in den Unterschenkel geschnitten.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.00 Uhr. Der 57-jährige Arbeiter einer Dachdeckerfirma war in Zillingtal bei einem Einfamilienhaus mit Arbeiten beschäftigt. Beim Durchschneiden eines Dachziegels verklemmte sich das elektrische Schneidewerkzeug und wurde dem Mann aus der Hand gerissen. Dabei verdrehte sich die Trennscheibe derartig, dass sie dem Arbeiter auf das Bein fiel und ihm eine zirka 15 Zentimeter lange Schnittwunde am Unterschenkel zufügte.

Ein Kollege kam dem Mann zu Hilfe und versorgte die aufklaffende Wunde. Der Verletzte wurde mit dem Notarztwagen ins Spital gebracht. Bei den durchgeführten Ermittlungen durch Polizei und Arbeitsinspektorat konnten keine Hinweise auf eine Missachtung von Arbeitnehmerschutzbestimmungen erhoben werden.