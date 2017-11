Doskozil soll Landesrat werden

Was als offenes Geheimnis gilt, soll am Mittwoch offiziell werden: Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil soll Finanzlandesrat Helmut Bieler folgen, der in Pension gehen wird. Das löst eine weitere Rochade bei der SPÖ Burgenland aus.

Mittwochnachmittag findet in Eisenstadt eine außerordentliche Parteivorstandssitzung der SPÖ-Burgenland statt, bei der es um die Personalrochaden geht. Danach gibt es um 16.30 Uhr eine Pressekonferenz, der Titel „Aktuelle Themen“.

Doskozil soll ins Burgenland kommen, als Nachfolger von Finanzlandesrat Helmut Bieler, der nach 18 Jahren als Landesrat mit Jahresende in Pension gehen soll. Es heißt, dass Doskozil wenig Lust auf die Oppositionsrolle der SPÖ habe und auf sein Nationalratsmandat verzichtet.

Die Listenzweite, Landtagsabgeordnete Klaudia Friedl, Bürgermeisterin von Steinberg-Dörfl, soll Nationalratsabgeordnete werden. Das Landtagsmandat dürfte Bundesrat Peter Heger, Ex-Bürgermeister von Horitschon übernehmen. Jürgen Schabhüttl, Bürgermeister von Inzenhof und ehemaliger Nationalrat wird als Bundesrat gehandelt.

ORF

Dozkozil gilt als potentieller Niessl-Nachfolger

Der 47-jährige Doskozil, ehemaliger Polizeichef, gilt als potenzieller Nachfolger von Landeshauptmann Hans Niessl, dem er voraussichtlich 2018 als SPÖ Parteivorsitzender folgen soll. Wer SPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl wird, soll dann 2019 - also ein Jahr vor dieser Wahl - fixiert werden, erklärte der Landeshauptmann. Am Montag wurde überraschend bekannt, dass Robert Hergovich als SPÖ-Klubobmann geht und Ingrid Salamon diese Funktion übernimmt.

Pressekonferenz live im Internet

Die Pressekonferenz über die politischen Änderungen im Burgenland wird am Mittwoch ab 16.30 Uhr live im Internet auf burgenland.ORF.at übertragen.

