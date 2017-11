Nachlässigkeit bei Lkw-Winterausrüstung

Seit 1. November müssen Lkw-Fahrer mit Winterreifen unterwegs sein und Schneeketten mitführen. Diese Winterausrüstungspflicht nehmen die Lkw-Lenker nicht besonders ernst, wie eine Schwerpunktaktion auf der A4 gezeigt hat.

Auf der Ostautobahn A4 sind täglich tausende Lkw unterwegs. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen kontrollierten Polizisten auf der Ostautobahn bei Bruck an der Leitha die vorgeschriebene Winterausrüstung bei Lastwagen. Das heißt, seit 1. November müssen Winterreifen aufgezogen sein und Schneeketten mitgeführt werden.

Im Vorjahr fielen die Kontrollen katastrophal aus. Nur jeder vierte Lkw-Lenker war mit ordentlicher Ausrüstung unterwegs. Diesmal schaute es nur wenig besser aus, bilanzierte Hannes Palmetzhofer von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. „Voriges Jahr hatten wir leider viele Lkw-Fahrer, die keine Schneeketten mit hatten. Heuer ist es ähnlich, aber es zeichnet sich eine leichte Steigerung ab, dass es besser wird“, so Palmetzhofer.

ORF

Stau durch hängengebliebene Lkws verhindern

Im Winter 2015 stand auf der Wiener Außenringautobahn für Stunden der Verkehr still. Der Grund: hängengebliebene Lkws. „Die Einsatzfahrzeuge kommen da nicht mehr durch, wenn es weiter schneit, können Winterdienstfahrzeuge oft nicht weiter räumen und der Verkehr steht stundenlang still, nur weil ein Verkehrsteilnehmer sich nicht an die Regeln gehalten hat“, sagte Autobahnmeister Dietmar Edel vom ASFINAG-Stützpunkt Parndorf.

Für jene Lastwagenfahrer die ordentlich ausgerüstet sind, ist die Kontrolle rasch vorbei. So auch für Lkw-Lenker Stefan Machalek aus Pernersdorf, der die Kontrollen wichtig fand. „Einfach einen Wintercheck machen, ob man alles mit hat: Winterreifen und Schneeketten muss man sowieso haben, aber auch eventuell Scheibenwischflüssigkeit und ein wenig Salz, falls man doch wo steht, dass man ein wenig streuen kann“, empfahl Reinhard Bauer, Lkw-Lenker aus Tschurndorf.

ORF

ORF

Mindeststrafe von 300 Euro

Bleibt einmal ein Lkw auf einer Autobahn hängen, geht dann oft binnen kurzer Zeit gar nichts mehr, so Edel. „Man kann sagen, es passiert öfter, als man denkt. Es sind auch bei uns im Flachland einige Auf- und Abfahrten mit einer gewissen Steigung und da kann man schon hängen bleiben, wenn die Winterausrüstung nicht passt“, sagte Edel.

Lkw-Lenker, die nicht ordentlich ausgerüstet sind, müssen mit einer Mindeststrafe von 300 Euro rechnen. Zusätzlich wird auch der Fahrzeughalter bestraft.