Neue Ausbildung in Weinakademie

Die Weinakademie Österreich mit Sitz in Rust ist die größte Weinschule Europas. Sie steht seit 1991 Weinliebhabern als gemeinnützige Erwachsenenbildungsinstitution offen. Ab 2018 gibt es nun einen neuen Ausbildungslehrgang zum Weinakademiker.

Der Verein „Weinakademie Österreich“ wurde im Jahr 1988 als Einmannbetrieb in Rust gegründet. Mittlerweile kooperiert man mit weltweit führenden Weininstitutionen und hat Absolventen aus 35 Ländern. Ab dem kommenden Jahr gibt es mit dem „Weinakademiker-Diploma“ einen neuen Ausbildungslehrgang in deutscher Sprache.

„Wir werden bei der kommenden Ausbildung mehr auf die jeweiligen Märkte Bezug nehmen können. Wir werden auch neue Entwicklungen stärker einfließen lassen und das Thema Verkostung anders aufstellen“, sagt der Geschäftsführer der Weinakademie Josef Schuller.

Internationale Kooperationen

Die Ausbildung läuft in Kooperation mit der Hochschule Geisenheim in Deutschland und der Zürcher Hochschule Wädenswil. Darüber hinaus gibt es weitere Kooperationen mit dem „Institute of Masters of Wine“ und weltweit führenden Weingütern, etwa dem italienischen Weingut Gaja.

„Es war uns von Beginn an ganz wichtig, dass wir nicht provinziell im Burgenland sitzen und da unsere Kurse machen, sondern dass wir an die führenden Institute weltweit andocken. Das sind Allianzen, die enorm wichtig sind und Image und Qualität bringen“, sagt Schuller. Der erste Weinakademiker-Diploma-Lehrgang startet im November 2018.