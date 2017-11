Peter Nussbaumer ist Manager des Jahres

Der gebürtige Eisenstädter Peter Nussbaumer ist Burgenlands Manager des Jahres. Mit 14 brachte er sich selber das Programmieren bei, heute ist der 46-Jährige Chef von „i-new“, einem der führenden Anbieter von virtuellen Mobilfunksystemen.

Peter Nussbaumer ist Chef des international agierenden Unternehmens „i-new“ und burgenländischer Manager des Jahres 2017. Der Titel wird jährlich vom Managementclub Burgenland verliehen. Nussbaumers Firma „i-new“ gilt als österreichischer Vorzeigebetrieb.

ORF

Vom Hauptsitz Mattersburg aus liefert „i-new“ kompakte Lösungen für Mobilfunkbetreiber. Kundendaten erfassen, Guthaben verwalten, Verrechnen, Kassieren - all das und mehr mithilfe von speziellen Serverboxen, die „i-new“ anbietet. „Das Geniale ist, dass wir alles gemeinsam entwickelt haben. Anstatt dass viele solche Kästen bei einem Mobilfunkbetreiber stehen, steht bei uns nur ein so ein Gerät“, so Nussbaumer.

Risikofreudiger Abenteurer

Die platzsparende und vor allem kostensparende Innovation aus dem Burgenland überzeugt inzwischen Mobilfunkbetreiber von Chile bis Indonesien. Peter Nussbaumers Erfolgsrezept ist es, jederzeit technisches wie auch geschäftliches Neuland zu betreten. Nussbaumer mag gefährliche Sportarten und bezeichnet sich selbst als „ganz bestimmt risikofreudig“. Für den Aufbau des Unternehmens braucht es kein Hochschulstudium. Peter Nussbaumer hat die HTL geschmissen, sein höchster Schulabschluss ist der des Tauchlehrers.

zurück von weiter

Ins Mobilfunk-Business ist der weitgereiste Abenteurer vor zwei Jahrzehnten mehr oder weniger zufällig gerutscht: „Ich war in Costa Rica und habe dort Telefonie übers Internet angeboten, damit die Leute nachhause telefonieren können - zu einem viel günstigeren Tarif, als es damals üblich war“, so Nussbaumer über seine Anfänge.

Durchbruch mit Hilfe von Richard Branson

Danach folgte die Rückkehr nach Österreich. Er lernte einen Mitarbeiter von Siemens kennen, eine Woche später programmierte Nussbaumer in Berlin seine ersten Telekommunikationsdienstleistungen. 2004 hat Peter Nussbaumer daheim auf einem Dachboden gemeinsam mit zwei Freunden die Firma „i-new“ gegründet.

ORF

Der große Durchbruch von „i-new“ kam spätestens als Virgin-Mobile, das Mobilfunkimperium des Britischen Milliardärs Richard Branson, als Kunde gewonnen wurde. Mittlerweile hat Nussbaumers Firma Kunden auf allen fünf Kontinenten. In den zehn Büros in zehn Ländern arbeiten 220 Leute für „i-new“.

Familie als wichtiger Rückhalt

Ein Hobby des 46-Jährigen ist das Fliegen. Zu Geschäftsterminen fliegt Nussbaumer gerne selbst und sitzt dabei selbst am Steuer. „Für mich ist das wie Autofahren. Stress ist es für mich, am Flughafen in der Schlange zu stehen. In der Zeit verwirkliche ich lieber meine Jugendträume“, so der passionierte Flieger.

ORF

„i-new“ gehört mittlerweile mehrheitlich dem Novomatic-Konzern. Peter Nussbaumer kann als Geschäftsführer nach vielen Jahren harter Aufbauarbeit ein wenig leiser treten. Das dankt ihm vor allem die Familie. Seine Frau Sabine und die fünf Kinder mussten in der Vergangenheit oft auf ihn verzichten. „Wir haben alle darunter gelitten, aber die Zukunft sieht rosig genug aus, dass wir sagen können: das war es wert“, so Nussbaumer.