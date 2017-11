Besucherrekord bei Genussmesse Oberwart

Mit einem Besucheransturm sind Sonntagabend in Oberwart die Genussmesse und die Feuerwehrmesse zu Ende gegangen. In Summe wurden an beiden Tagen 12.300 Besucherinnen und Besucher aus ganz Ostösterreich gezählt.

Nach Aussage von Messeveranstalter Markus Tuider war die Anzahl von 12.300 Besucherinnen und Besuchern ein absoluter Rekord. Im Vorjahr wurde die Genussmesse von 6.500 Menschen besucht. In den vergangenen Jahren hat sie sich zu einem Treffpunkt für Feinschmecker entwickelt. Die Messe ist auch auf mehr als 150 Aussteller gewachsen. Zwei Drittel der Aussteller kamen aus dem Burgenland, ein Drittel aus den anderen Bundesländern - mehr dazu in 150 Aussteller bei Genussmesse Oberwart.

ORF

Konzept mit Feuerwehrmesse ging auf

Heuer wurde die Genussmesse erstmals mit der Feuerwehrmesse kombiniert. Das habe sich bewährt, so Tuider. Die Feuerwehrmesse soll im Zweijahresrhythmus durchgeführt werden - mehr dazu in Feuerwehrmesse: Geräte, Vorträge, Einsätze und Beliebteste Feuerwehren ausgezeichnet.