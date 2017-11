Star ist Vogel des Jahres - Winzer verärgert

Der Star ist von BirdLife Österreich zum Vogel des Jahres 2018 nominiert worden. Diese Entscheidung sorgt vor allem bei den burgenländischen Winzern für Unmut. Sie betreiben großen Aufwand, um ihre Weintrauben vor Staren zu schützen.

BirdLife Deutschland hat den Star zum Vogel des Jahres 2018 gemacht. BirdLife Österreich übernimmt traditionell diese Entscheidung. Der Starebestand nehme in Teilen Europas ab. Vor allem in Deutschland, England und Schweden haben sich die Populationen halbiert. Dem Vogel fehlt es an Lebensräumen mit Brutmöglichkeiten und Nahrung - heißt es von BirdLife Österreich.

Entscheidung für Winzer nicht nachvollziehbar

Ein Gebiet, wo der Star noch genug Nahrung findet und daher verbreitet ist, ist das Burgenland, und das sehr zum Unmut der Winzer. Über die Entscheidung von BirdLife Österreich sind sie nun zusätzlich verärgert, so der Präsident des Weinbauverbandes Burgenland, Andreas Liegenfeld: „Es ist fast eine Verhöhnung für uns Winzer. Wir kämpfen Jahrzehnte gegen den Star. Er dezimiert unsere Ernte jährlich. Wir geben Millionen aus, um den Star zu bekämpfen.“ Die BirdLife-Entscheidung sei für burgenländische Winzer nicht nachvollziehbar, so Liegenfeld.

BirdLife: „Gute Lösung für alle Beteiligten“

Seitens BirdLife Österreich meinte dazu Michael Dworak, dass man Naturschutz länderübergreifend und global sehen müsse: „Wir haben eine gewisse Verantwortung auch diese schwierige Situation, und das weiß BirdLife sehr gut, für alle Beteiligten gut zu lösen.“ Man würde verstehen, dass es im Burgenland mit dem Vogel punktuell ein Problem gäbe, aber dass der Star grundsätzlich ein schützenswerter Vogel ist. Weiters sagte Dworak, dass man im Burgenland mit der Stareverordnung eine durchaus gute Lösung gefunden habe.

Weinbauverbandspräsident Andreas Liegenfeld ist der Meinung, dass man in Österreich einen anderen Vogel des Jahres hätte auswählen sollen. Weiters fordert Liegenfeld, dass es für die von Staren verursachten Schäden Entschädigungszahlungen geben soll.

Stare-Vertreibung mit Drohnen vorerst zu teuer

Heuer wurden die Stare in den Ruster Weingärten nicht mit Drohnen vertrieben. Der Testeinsatz verlief im Vorjahr zwar laut dem Obmann des Weinbauvereins, Manfred Widder, und dem Drohnenbetreiber Skyability erfolgreich, aber es scheitert an den Kosten - mehr dazu in Stare-Vertreibung mit Drohnen vorerst zu teuer und Drohneneinsatz gegen Stare hat sich bewährt.

