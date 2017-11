Salamon folgt Hergovich als SPÖ-Klubobfrau

Robert Hergovich wechselt mit Jahresbeginn wieder in die Arbeiterkammer und legt die Funktion als Klubobmann zurück. Ingrid Salamon wird als neue SPÖ-Klubobfrau nachfolgen. Der Wechsel von Doskozil ist noch nicht fix.

Mit dem möglichen Wechsel von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil zurück ins Burgenland habe seine Entscheidung nichts zu tun, sagte Robert Hergovich (SPÖ) am Montagvormittag.

ORF

Rückkehr sei für Hergovich immer klar gewesen

Hergovich habe schon vor einigen Monaten ein Angebot aus der Arbeiterkammer bekommen und sich nun dafür entschieden, es anzunehmen. Sein Landtagsmandat wird er weiterhin ausüben. „Es war für mich immer klar, dass das nur befristet ist. Ich habe immer gesagt, dass ich zwischen zehn und 15 Jahre in der Politik arbeiten will und dann wieder in der Arbeiterkammer zurückkehren will. Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen“, so Hergovich.

Salamon freue sich auf neue Herausforderungen

Als Hergovichs Nachfolgerin wurde die Bürgermeisterin von Mattersburg und Landtagsabgeordnete Ingrid Salamon Montagvormittag vom SPÖ-Klub gewählt. Sie sei eine Teamspielerin, so die neu SPÖ-Klub-Chefin: „Ich bin davon überzeugt, dass ich sehr viel politische Erfahrung mitbringe. Ich werde natürlich dem Motto des Klubs ‚Arbeiten statt streiten‘ treu bleiben. Ich freue mich auf meine neuen Herausforderungen.“

Entscheidung über Doskozil am Mittwoch

Ob Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil SPÖ-Landesrat im Burgenland wird, wird erst am Mittwoch in einer außerordentlichen Parteivorstandssitzung der SPÖ entschieden - mehr dazu in Doskozil: Gespräche über Wechsel ins Burgenland. Es habe am Wochenende bereits intensive Gespräche mit Minister Doskozil und Regierungsmitgliedern gegeben, so Niessl. Er wolle dem Landesparteivorstand nicht vorgreifen: „Es hat sehr harmonische, gute Gespräche gegeben. Hans Peter Doskozil ist ein ausgezeichneter Minister und ein ausgezeichneter Politiker.“

Doskozil gilt auch als potenzieller Nachfolger von Landeshauptmann Hans Niessl. Wer SPÖ-Spitzenkandidat für die nächste burgenländische Landtagswahl wird, werde ein Jahr vor der Wahl - also 2019 - festgelegt, so Niessl am Montag.

Weg zurück in der Arbeiterkammer

Robert Hergovich wurde 1976 geboren und stammt aus Trausdorf. Der 41-Jährige begann seine politische Karriere als Jugendvorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten. Sein Weg führte ihn weiter in den Bundesvorstand der Gewerkschaftsjugend. 1997 wurde er Gemeinderat in Trausdorf und war damals der jüngste Gemeinderat Österreichs.

Von 1995 bis 2009 war Hergovich schon in der AK Burgenland in Eisenstadt tätig. Seit 2008 ist der Trausdorfer Landtagsabgeordneter. 2009 übernahm Hergovich den SPÖ-Landesgeschäftsführer, 2015 dann den SPÖ-Klubobmann. Für ihn damals keine ganz neue Aufgabe, nach fünf Jahren als stellvertretender Klubobmann. Auch wenn Hergovich jetzt zurück in die Arbeiterkammer wechselt, will er doch Landtagsabgeordneter bleiben.