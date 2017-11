Doskozil: Gespräche über Wechsel ins Burgenland

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) bestätigt gegenüber dem ORF Burgenland, dass es Gespräche über einen Wechsel ins Burgenland gibt. Allerdings ist noch offen, wann und in welcher Funktion er zurück kommen könnte.

Die Gespräche über einen Wechsel zurück ins Burgenland werden am Wochenende jedenfalls fortgesetzt, sagte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ). Ein Interview wollte er dazu allerdings nicht geben.

Bei Wechsel kein Nationalratsmandat

Kommenden Donnerstag wird der neue Nationalrat angelobt. Sollte Doskozil vom Verteidigungsministerium in die burgenländische Landesregierung wechseln, werde er sein Nationalratsmandat nicht annehmen, auch wenn der Wechsel erst in den kommenden Wochen erfolgen sollte, so Doskozil.

Doskozil: „Vorzugsstimmenkaiser“ im Burgenland

Bei der Nationalratswahl im Oktober ging Hans Peter Doskozil als „Vorzugsstimmenkaiser“ im Burgenland hervor. Er bekam fast 28.000 Stimmen, 13.500 erreichte er im Regionalwahlkreis Süd - mehr dazu in 27.806 Vorzugsstimmen für Doskozil.

SPÖ blieb knapp Bürgermeisterpartei

Die SPÖ erreichte bei den Gemeinderatswahlen 44,4 Prozent. Mit 1.461 Mandaten verlor die Partei im Vergleich zu 2012 50 Mandate - mehr dazu in Kopf-an-Kopf-Rennen bei Bürgermeistern.

Letztlich habe die Stadt Neusiedl entschieden, wer die Bürgermeisterpartei im Land sein werde, und das sei erfreulicherweise die SPÖ. Der Vorsprung gegenüber der ÖVP ist aber deutlich geschmolzen. Bisher hatte die SPÖ im Burgenland neun Bürgermeister mehr als die ÖVP, nun ist es nur noch ein Bürgermeisteramt mehr - mehr dazu in Die Sieger der Bürgermeister-Stichwahlen.

