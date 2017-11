150 Aussteller bei Genussmesse Oberwart

In Oberwart findet am Wochenende die Genussmesse statt. Laut den Veranstaltern gibt es bei der „Genuss Burgenland“ so viel Auswahl wie noch nie. 150 Aussteller haben sich gemeldet, damit ist es die größte Genussmesse Österreichs.

Im Vordergrund stehen bei der diesjährigen Genussmesse in Oberwart Produkte aus Österreich. Neu dabei sind etwa Balsamico oder Schnecken aus Österreich, diverse Bierproduzenten oder auch ein Gin-Hersteller. Weiters gibt es Genussprodukte aus dem Burgenland wie den Uhudlerlikör, einen Räucherfisch oder die Pferrersalami.

Die Messe ist nicht nur bei den Konsumenten beliebt, sondern auch bei den Produzenten. Sie haben auf der Genussmesse die Möglichkeit, ihre Produkte in einem persönlichen Gespräch vorzustellen. Etwas über 150 Aussteller gibt es heuer, dazu kommt noch ein Rahmenprogramm, unter anderem mit einer Schauküche.

Eine Eintrittskarte für zwei Messen

Erstmals findet zeitgleich zur „Genuss Burgenland“ auch die Feuerwehrmesse Oberwart statt. Diese Fachmesse ist auf den Bedarf der Feuerwehren ausgelegt. Außerdem werden in diesem Rahmen am Samstagnachmittag die beliebtesten Feuerwehren gekürt - mehr dazu in Feuerwehrmesse: Geräte, Vorträge, Einsätze. Außerdem wird der Feuerwehr-Award an feuerwehrfreundliche Arbeitgeber vergeben. Die beiden Messen können mit einer Eintrittskarte besucht werden, die Öffnungszeiten sind jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr.

