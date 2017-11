27.000 Besucher gruselten sich im Familypark

Rund 27.000 Gäste hat es diesmal zum mehrtägigen Halloween-Event im Familypark im burgenländischen St. Margarethen gezogen, teilten die Betreiber am Donnerstag mit. Vom 28. Oktober bis 1. November gab es ein gruseliges Programm.

Am Sonntag musste der Park wegen orkanartiger Böen geschlossen bleiben. Parkdirektorin Ulrike Müller zeigte sich in einer Aussendung dennoch zufrieden mit dem Gesamtergebnis. Unter dem Motto „Geister und Gespenster“ hatte der Familypark neben 400 LED-Strahlern und kilometerlangen Lichterketten auch zahlreiche Nebelmaschinen aufgeboten, um am 14 Hektar großen Areal ein gespenstisches Ambiente zu schaffen.

1.000 Portionen Hexenbrühe

Rund 50 Artisten und Statisten - vom kopflosen Reiter bis zur Gruppe Gerlings mit ihrem Todesrad - waren am Halloweenspektakel beteiligt. Auch die Kulinarik hatte sich den Bedürfnissen angepasst: Die Gäste konnten sich mit 1.000 Portionen „Hexenbrühe“ - in Brotlaibe gefülltes Kürbisgulasch - sowie 1.500 Sackerln Maroni stärken. Dazu wurden fast 8.500 Häferl Punsch ausgeschenkt.

