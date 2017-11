Nemeth: „Zufrieden mit Mahrer“

Christoph Leitl, Präsident des ÖVP-Wirtschaftsbundes und Wirtschaftskammerpräsident, wird vom derzeitigen Wirtschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) abgelöst. Peter Nemeth, Landesobmann des Wirtschaftsbundes Burgenland und Wirtschaftskammerpräsident, ist zufrieden.

Der 44-jährige Harald Mahrer soll noch im Dezember in einer außerordentlichen Generalversammlung des Wirtschaftsbundes zum Präsidenten gewählt werden. Leitl sprach bei der Pressekonferenz heute von einer „guten, harmonischen und einvernehmlichen Übergabe an die nächste Generation“. Die Wahl Mahrers im Präsidium erfolgte einstimmig - mehr dazu in Wirtschaftsbund: Leitl übergibt an Mahrer.

ORF

Im Vorfeld gab es Gerüchte, dass nicht alle Landeswirtschaftsbündler mit Mahrer einverstanden sind. Peter Nemeth, Landesobmann des Wirtschaftsbundes Burgenland und Wirtschaftskammerpräsident, zählt nicht dazu. „Ich bin zufrieden mit der Wahl. Er ist ein anerkannter Wirtschaftsexperte, wir arbeiten mit ihm seit Jahren zusammen“, so Nemeth.

ÖVP-Obmann Steiner von Mahrer überzeugt

Ebenfalls zufrieden zeigt sich ÖVP-Burgenland-Obmann Thomas Steiner. Mit Harald Mahrer treffe der Wirtschaftsbund die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit. "Er steht auch für Innovation und Offenheit für neue Wege“, so Steiner in einer Aussendung.