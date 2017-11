Arbeitslosigkeit sinkt weiter

Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt setzt sich fort: Die Beschäftigung steigt, die Arbeitslosigkeit sinkt. Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen war im Burgenland im Oktober um 8,6 Prozent niedriger als im Oktober des Vorjahres.

Die Zahl der Arbeitslosen ist zwischen 2011 und 2016 österreichweit kontinuierlich gestiegen. Seit März dieses Jahres sinkt sie stetig. Im Oktober waren im Burgenland 7.957 Arbeitslose beim AMS vorgemerkt, das ergibt ein Minus von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Österreichweit beträgt das Minus 7,4 Prozent. In drei Bundesländern war dieser Rückgang noch stärker.

105.000 Beschäftigte im Burgenland

Zu den vorgemerkten Arbeitslosen kommen im Burgenland noch rund 2.000 Schulungsteilnehmer. Diese Zahl ist um 3,5 Prozent gesunken. Österreichweit sind hingegen mehr Menschen in Schulungen. Gestiegen ist im Burgenland die Beschäftigung, um 2.000 Personen auf 105.000.

APA/DPA/Julian Stratenschulte

Einer der Gründe für diese Entwicklung sei laut Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) die gute Konjunktur. „Wir haben ein Wirtschaftswachstum von 2,8 Prozent, das liegt über den österreichischen Durchschnitt. Wir sehen, dass in sehr vielen Branchen die Zahlen der Arbeitslosen zurückgehen. Das hängt damit zusammen: Wenn das Wirtschaftswachstum höher ist, sind die Menschen auch dazu bereit, mehr zu investieren“, so Darabos.

Jugendarbeitslosigkeit sinkt ebenfalls

Auffallend rückläufig war die Arbeitslosigkeit in den Branchen Büro, Bau, Metall-Elektro und Handel. Bei der Arbeitslosigkeit der Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren gibt es zudem einen Rückgang um die 20 Prozent. „Das ist ein tolles Zeichen, weil diese Menschen haben dann Zukunft und eine Perspektive“, so Darabos. Laut Darabos sinkt zudem der Anteil der Beschäftigten aus dem Ausland. Mit Programmen wie der Aktion 50+ wolle man künftig noch mehr arbeitslose Inländer in Beschäftigung bringen.