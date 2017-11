Starbesetztes Musikvideo von der „Mayerin“

Die Sängerin Ulrike Mayer aus Wimpassing ist momentan schwer im Einsatz. Die talentierte Musikerin setzt in ihrer modernen Schlagermusik auf viel Gefühl. Zu Allerseelen brachte sie ein besonders gefühlvolles Lied heraus.

Das neue Lied von Ulrike Mayer, alias „Die Mayerin“, heißt „So wias is“. Das Lied ist ihren verstorbenen Großeltern gewidmet. „Ich schreibe die Texte zu meinen Songs selbst. In den Texten geht es um Sachen, die mich beschäftigen oder die mir aus dem Herzen sprechen. Natürlich gehören da auch die Themen Verlust und Trauer dazu“, so die Musikerin.

Besonderer Dreh mit besonderen Protagonisten Erich Schleyer und Gertrud Roll tauchen im Musikvideo von der „Mayerin“ auf.

Besonderer Dreh im Haus der Großeltern

Die Rolle des verwitweten Mannes spielt Erich Schleyer. Das Musikvideo zum Lied wurde unter anderem im früheren Großelternhaus gedreht. „Es war etwas Besonderes, in genau jener alten Küche Szenen zu drehen, in der meine Oma mir früher gekocht hat“, so „Die Mayerin“.

Gertrud Roll als verstorbene Ehefrau

Weitere Szenen des Videos wurden in der Nähe des Hauses in Wimpassing gedreht. Hier erscheint dem Witwer seine verstorbene Frau. Die Rolle der Frau spielt Schauspielerin Gertrud Roll, die auch aus „SOKO Donau“ oder die „Vorstadtweiber“ bekannt ist. „Bei dem Lied wendet sich die Traurigkeit in Richtung Hoffnung. Es war mir wichtig, dass es nicht in diesem depressiven, sehnsüchtigen Modus bleibt, sondern es sich ins Gute auflöst“, so Mayer.

zurück von weiter

Roll: „Bildschön hier im Burgenland“

Die erfahrene Gertrud Roll freut sich, bei einem etwas anderen Dreh mitzumachen. Erich Schleyer habe sie angerufen und gefragt, ob sie im Video auftreten will. „Ich finde es richtig, dass man seine Erfahrung weitergibt. Außerdem ist es bildschön hier im Burgenland“, so Gertrud Roll. Auch Erich Schleyer freut sich: „Das hier ist es eine große, schöne Rolle und die Melodie gefällt mir sehr“.

Link: