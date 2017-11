Der Friedhofsbesuch als Tradition

Allerheiligen ist ein Tag des Gedenkens an Verstorbene. Für viele gehört der Friedhofsbesuch zur Tradition. Wir haben am Mittwoch die Menschen in Siegendorf, wo die Kirche Allerheiligen geweiht ist, beim Gräberbesuch begleitet.

So wie vielerorts im Burgenland waren am Mittwoch auch in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) viele Gläubige auf dem Friedhof anzutreffen. Für die meisten gehörte auch der Besuch der Heiligen Messe zum Feiertag dazu. „Für uns ist das ein Feiertag, weil unsere Kirche danach geweiht ist und außerdem bin ich gläubiger Christ. Für mich ist es ein Muss an solchen Tagen in die Kirche zu gehen“, sagte Hans-Jürgen Jahoda nach der traditionellen Messe.

Gedenken an Verstorbene Der Gräberbesuch gehört in den meisten burgenländischen Gemeinden zu Allerheiligen dazu, so auch in Siegendorf.

Danach zog es viele Gläubige wieder zu den Gräbern ihrer Angehörigen. Auch wenn dadurch am Friedhof sehr viel los ist, ist die Stimmung dennoch besinnlich und andächtig. Traditionell sind nach dem Besuch auch die Gräber besonders schön herausgeputzt und geschmückt. „Wir machen das meistens schon einen Tag vorher. Wir schmücken die Gräber dann mit Gestecken oder schönen Blumen“, so Nessy Klikovics.

In Siegendorf werde das immer besonders schön gemacht, so Sabine Emrich. „Jeder möchte es immer am schönsten haben, das ist eben so“, sagte Emrich. Letztendlich hat aber jeder seine eigene Art an die verstorbenen Verwandten zu denken, sei es traditionell mit Blumen, Gestecken und Kerzen oder einfach nur im stillen Gebet.